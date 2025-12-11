Глава МИД Индонезии Сугионо опубликовал видео визита президента Прабово Субианто в Москву под русскую песню «Эй, ухнем». Клип индонезийский министр выложил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике запечатлены улицы Москвы, часть переговоров с российской стороной и встреча Субианто с представителями индонезийской диаспоры.

В июне Сугионо выложил видео визита президента в Россию под песню «Матушка» Татьяны Куртуковой. Под музыку российской исполнительницы индонезийцы показали принятие декларации о стратегическом партнерстве России и Индонезии.

До этого Сугионо опубликовал видео о поездке в Москву под песню «220» российской группы «Тату».