Захарова анонсировала жесткий ответ Европе за кражу активов

Европа рискует столкнуться с катастрофическими последствиями, если решится на финальный шаг по изъятию замороженных российских средств. Это дала понять на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, правительство уже перешло к стадии разработки конкретных и жестких механизмов ответных мер.

«Ответные действия при таком сценарии будут жёсткие. Об этом подробно говорил президент Российской Федерации в ходе пресс-конференции 27 ноября текущего года... Могу еще раз сказать, что меры противодействия разрабатываются нашим правительством», - сообщила Захарова.

Напряжение нарастает на фоне попыток Еврокомиссии легализовать кражу суверенных активов РФ.