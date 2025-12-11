В России неожиданно высказались о перспективах Зеленского на выборах

Эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин назвал минимальными шансы Владимира Зеленского на победу на предстоящих выборах, если он не будет играть на поддержке националистов. Об этом пишет NEWS.ru.

При этом, по словам аналитика, есть риск, что действующего главу государства могут ликвидировать.

Собеседник издания отметил, что людей, которые не запятнаны антикоррупционными скандалами, на Украине остается очень мало людей.

Конфликт идет, в том числе и вокруг Зеленского, поэтому его могут вынести «вперед ногами», заключил политолог.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в выборах на Украине участвовать не будет.