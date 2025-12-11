Путин поддержал Мадуро в телефонной беседе

Россия продолжит поддерживать Венесуэлу перед лицом любых внешних угроз. Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро выразил полную солидарность с курсом Каракаса. Беседа состоялась на фоне усиливающегося давления на Венесуэлу со стороны США.

В пресс-службе Кремля подчеркнули, что Путин дал понять, что Россия не оставит союзника один на один с проблемами.

"Владимир Путин выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства Николаса Мадуро, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления", - говориятся в заявлении.

В ноябре вступиле в силу Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, что переводит отношения двух стран из разряда просто дружеских в статус юридически закрепленного союзничества. Владимир Путин и Николас Мадуро подтвердили, что этот дипломатический фундамент будет использован для реализации совместных проектов в самых различных сферах: энергетике, финансах, торговле, культуре.