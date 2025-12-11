Путин отметил хорошую динамику освобождения Донбасса и Новороссии

Президент России Владимир Путин отметил хорошую динамику освобождения территорий Донбасса и Новороссии.

"Я отмечаю хорошую динамику на всех направлениях [в зоне СВО]. Освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поступательно, ритмично, в соответствии с вашими замыслами, замыслами генерального штаба", - указал Путин в ходе совещания в Кремле по ситуации в зоне спецоперации.