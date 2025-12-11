Захарова сочла возмутительным, что Зеленский ставит условия США и ЕС по выборам на Украине

Московский Комсомолец

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сочла возмутительным, что глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский ставит США и Европе условия по поводу проведения выборов на Украине. Ее слова приводит РИА «Новости».

Представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что на Банковой поставили условия, что выборы на Украине должны проводиться во время военного положения внесением соответствующих изменений в действующее законодательство страны, а также обеспечением США и Европой безопасности электорального процесса.

Захарову удивило то, что Зеленский не потребовал от Брюсселя внести изменения в законодательство стран Европейского союза (ЕС), чтобы ему было удобно проводить выборы на Украине.

«Где это видано, как говорится?», — задалась вопросом представитель МИД РФ.

