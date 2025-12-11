"Исчезновение Польши": в Госдуме ответили на угрозы сжечь Калининград

Польша рискует исчезнуть с карт в случае реальной агрессии против Калининграда, предупредил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя заявления генерала Громадзинского.

В беседе с изданием News.ru депутат напомнил, что польские генералы прославились тем, что за месяц сдали немцам страну.

"А если они так будут Калининграду или другим городам России угрожать, то и сама Польша может исчезнуть. Своими заявлениями этот генерал подставляет население. Выжженная земля все время оставалась после нашествия немцев на Польшу. Вот, кстати, пусть этого и ждут", - сказал парламентарий.

Колесник особо подчеркнул, что если Варшава развяжет конфликт, она окажется зажатой между российской мощью и перевооружающейся Германией.

"А поскольку Польша слабенькая, опыта боевого нет, немцы, похоже, их сожрут", — резюмировал политик.

Ранее бывший командующий Европейским корпусом Ярослав Громадзинский пригрозил атакой на Калининградскую область, заявив, что силы НАТО готовы «все сжечь» на российской территории на глубину до 900 километров, чтобы сломить сопротивление Москвы.