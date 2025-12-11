Захарова: у Зеленского нет шансов переизбраться на новый срок легально

Шансов переизбраться на новый срок легально у Владимира Зеленского нет никаких. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Зеленский, очевидно, жаждет остаться во власти. Нет никаких сомнений в этом. Но при этом также нет ни у кого никаких сомнений, что у него нет шансов переизбраться легально. Одержать победу он сможет только благодаря использованию уже апробированного Западом так называемого молдавского сценария, с задействованием избирателей числа украинской диаспоры, которые проживают в Европе, США, Канаде, в других странах", - отметила дипломат.