Путин провел в Кремле совещание по ситуации в зоне СВО

Военные доложили президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Северска в ДНР, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Северск (до 1973 года — Яма) — город в Бахмутском районе ДНР. До укрупнения Бахмутского района в 2020 году был городом районного значения.

«Владимир Путин в Кремле провел совещание по обсуждению обстановки в зоне специальной военной операции с акцентом на положение дел на севере Донецкой Народной Республики — территории, которая находится в ответственности «Южной» группировки войск», — заметил Песков.

По его данным, в ходе совещания президент отметил хорошую динамику на всех направлениях.