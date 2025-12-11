Власти Британии начали подготовку общественного мнения к военным потерям на Украине, публично впервые признав смерть на украинской территории своего кадрового военного. Но этот случай является далеко не первой потерей со стороны британских военнослужащих на Украине, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на выступление премьер-министра Британии Кира Стармера, в ходе которого средствам массовой информации он "открыто подтвердил данные о гибели, которая состоялась 9 декабря, британского военнослужащего младшего капрала парашютно-десантного полка Джорджа Хули".

"Вот эта самая информация, она стала для многих действительно шоком, - заметила Захарова. - Лондон должен честно признаться, а что же он там делал, этот самый их Хули? Складывается впечатление, что, возможно, кто-то там, на территории Британии, начал, аккуратно готовить общественное мнение своей страны к военным потерям на Украине, которые невозможно будет просто скрыть и скрывать дальше".

При этом дипломат подчеркнула, что в британских СМИ смерть Хули характеризуется как первая смерть британского кадрового военного в украинском конфликте.

"Я просто на всякий случай хочу предупредить британских журналистов, что не первый. Другое дело, как будут выкручиваться на Даунинг-стрит, но не первый", - констатировала она.

Захарова также заметила, что британские официальные лица неоднократно говорили о присутствии своих военнослужащих на Украине, однако "якобы они выполняют только некий ограниченный круг задач, включая охрану британской дипмиссии на Украине, обучение и оснащение ВСУ, и больше ни к чему плохому они не допущены".

"Но упомянутое заявление Стармера все расставило на свои места. Это первый раз, когда британские власти публично подтвердили факт гибели своего кадрового военного в ходе украинского конфликта. При этом глава британского кабинета пафосно заявил, что тот самый Хули помогал Украине в ее борьбе за свободу", - указала она.

"Еще раз повторю, присутствие британских военных на Украине ни для кого не должно быть секретом. И если мы будем слышать и видеть вот эти вот удивленные возгласы, это будет свидетельство о том, что в Британии просто бушует пропаганда, которая не дает возможности британским гражданам и подданным знать правду об их собственных же соотечественниках", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.