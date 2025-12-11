О чем говорят в Госдуме сегодня: удаленка из-за гриппа и зарплата учителей

Регионы России могут самостоятельно вводить удаленку на фоне распространения гриппа, а зарплаты учителей должны составлять не менее 200 тысяч рублей. О чем еще говорили в Госдуме 11 декабря — в материале «Рамблера».

Удаленка из-за гриппа

Российские регионы могут переводить работников на удаленку при подъеме заболеваемости гриппом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Если говорить об удаленке, это в любом случае будет требоваться согласие работодателя и возможности технически осуществить такую работу. Но я не исключаю, что такие решения могут быть приняты, если возникнет высокий подъем с большим количеством осложнений», — сказал он.

Куринный добавил, что каждый регион России реагирует на эпидемию самостоятельно. Решение на федеральном уровне принимается лишь в случае наличия «общенациональной угрозы», однако пока такой нет.

Зарплаты учителей

Зарплата учителей в России должна быть не менее 200 тысяч рублей в месяц. Как сообщает News.ru, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

По его словам, такая сумма предназначена «не для выживания, а для жизни»: чтобы отложить на недвижимость, старость, лечение и отдых.

«А вот на зарплату, которую получают сейчас учителя, а именно 16 тысяч рублей, даже выжить невозможно. Причем выживать нужно не год-два, а 35 лет», — сказал парламентарий.

Ограничения для россиян за границей

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ предложила ввести ограничения для россиян за рубежом, которым назначено наказание по «иноагентским» статьям, за участие в нежелательных организациях или дискредитацию армии. Как сообщает РБК, об этом заявил председатель комиссии Василий Пискарев.

Парламентарий отметил, что сейчас в международном розыске находится свыше 10,5 тысяч человек, а со стороны стран НАТО наблюдается рост числа отказов экстрадиции опасных преступников по политическим мотивам.

Пискарев рассказал, что депутаты предлагают ввести «меры по неотвратимости наказания», включающие временные ограничения: заморозка имущества, запрет на сделки по доверенности, запрет дистанционного обслуживания в банках и прочие меры.

Запрет платных прогулок на лошадях в городах

Депутат Госдумы Николай Новичков призвал запретить платные прогулки на лошадях в центре городов. Как сообщает News.ru, использование животных создает опасность для окружающих, в том числе для детей, а сами лошади порой содержатся в плохих условиях.

«Однозначно, необходимо прекратить использование животных на улицах наших городов с целью сбора денежных средств, какими бы благими намерениями этот сбор денег ни подкреплялся», — сказал Новичков.

Он отметил, что поддержка приютов для животных необходима, однако делать это нужно в цивилизованных условиях, без «издевательств над братьями нашими меньшими».

Ограничения соцсетей для детей

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов считает, что в 2026 году в России необходимо ввести возрастные ограничения на социальные сети для безопасности детей. Об этом сообщает News.ru.

Парламентарий отметил, что такие меры приняли во многих странах. Школьники тратят на интернет от 6 до 12 часов, что негативно влияет на психику.

«В РФ должны сделать сим-карты, доступные подросткам с 14 лет. Оператор, понимая, что это сим-карта подростка, ограничивает доступ к любым платформам: например, один час утром до школы с 07:00 до 08:00 и час вечером, чтобы подросток мог что-то посмотреть, с кем-то пообщаться», — заявил Свинцов.

Депутат добавил, что такие ограничения — «нормальная практика». Он напомнил, что по такому пути пошел Китай, а многие ведущие страны тоже «подхватили этот тренд».