Названа цель публикации о планах США создать альтернативу G7 с участием России

Политолог Богдан Безпалько в разговоре с Рамблером прокомментировал публикации СМИ о планах американских властей создать альтернативу G7 с участием России и рассказал, какую цель они преследуют.

Ранее газета Politico сообщила, что американская администрация обсуждает возможность создания нового объединения из пяти стран, альтернативного Группе семи (G7), с участием России, США, Китая, Индии и Японии. Кроме того, портал Defense One утверждал, что соответствующий пункт был включен в неопубликованную версию Стратегии национальной безопасности, с которой ему удалось ознакомиться. По его данным, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает идею создания нового объединения, не ограниченного требованиями и условиями G7. Вместе с тем заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли отказалась подтвердить Politico существование указанного документа.

G7 – это неформальное, хотя и достаточно престижное объединение. Там нет какого-то устава, обязательств и требований к участникам - за исключением того, что все они должны неформально придерживаться какого-то идеологического единства. Поэтому создание альтернативы G7 в виде такого же неформального, но престижного сообщества теоретически вполне возможно. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

Вместе с тем эксперт выразил мнение, что «утечка» данных о планах США создать альтернативу G7 с участием РФ стала результатом преднамеренных действий американских властей.

«Я рассматриваю подобные утечки через Politico и другие СМИ как инструмент давления на Европейский союз. Мол, если вы в Европе будете «артачиться», продолжите поддерживать Украину или просто откажетесь идти в фарватере американской политики, то мы создадим собственный союз с другими мощными государствами, после чего начнем строить уже альтернативные геополитические схемы - на основании общих решений в рамках нового клуба. Полагаю, именно этим и обусловлена такая двойственная подача соответствующей информации: с одной стороны, о планах по созданию альтернативы G7 сообщают СМИ, с другой стороны, Белый дом это опровергает», - отметил специалист.

С практической точки зрения создание союза между Россией, США, Китаем, Индией и Японией в обозримой перспективе представляется маловероятным, подчеркнул Безпалько.

«Пока речь идет просто о попытке Вашингтона надавить на Евросоюз… Если же говорить о перспективах создания нового объединения, то в этом вопросе многое зависит от конкретных шагов со стороны США. А заявления могут быть самыми разными. Напомню, что совсем недавно Трамп говорил о включении Гренландии и Канады в состав США, о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки», о намерении взять под контроль Панамский канал, о вторжении в Венесуэлу и так далее. Но пока что самый значимый его шаг – это захват венесуэльского нефтяного танкера», - сказал политолог.

