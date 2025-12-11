Посол РФ во Франции пообещал ответ на ограничения передвижения дипломатов в ЕС

Москва ответит на ограничение передвижения российских дипломатов по территории Европейского союза, но эти меры не затронут простых граждан и туризм.

Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы, в отличие от Евросоюза, с простыми людьми не воюем. Но, наверное, после введения ограничений на наши передвижения 25 января будут приниматься ответные меры. Но не инициативное ухудшение поездок. Прежде всего я хотел бы упомянуть, что это не затрагивает туризм", - сказал дипломат.

Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза будут ограничены территорией страны аккредитации. Кроме того, российские дипломаты и консульские сотрудники теперь будут обязаны уведомлять власти, если они намерены посетить или проехать транзитом через другое государство - член ЕС. При этом каждое государство Евросоюза может ввести требование о получении предварительного разрешения в дополнение к уведомлению.