Лавров высказался о возможной отправке Европой миротворцев на Украину

Россия готова ответить на любые внешние вызовы, связанные с Украиной, предельно чётко и недвусмысленно. Такой сигнал прозвучал от главы МИД РФ Сергея Лаврова в ответ на обсуждения в европейских столицах возможности отправки воинского контингента на украинскую территорию.

Во время традиционного посольского круглого стола, посвящённого вопросам урегулирования на Украине Лавров заявил о готовности рассматривать подобные силы как противника.

«Для нас эти так называемые миротворцы сразу станут законными целями, должны все понимать», — заявил дипломат.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не собирается воевать и нападать на страны Европы. Однако если европейские страны все же захотят этого, то «Москва к этому уже готова».