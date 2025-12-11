Лавров захотел объяснений от США

Россия надеется, что США предоставят объяснения задержания нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Я очень надеюсь, что США, несмотря на то, что они считают вправе вот такие операции проводить, все-таки из уважения к другим членам мирового сообщества как-то объяснят, на основании каких фактов они такие действия предпринимают», — отметил дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. На вопрос о том, что будет с находящейся на судне нефтью, Трамп ответил: «Думаю, мы ее сохраним».

В свою очередь, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выразила мнение, что настоящей целью США является кража или незаконное присвоение венесуэльской нефти.