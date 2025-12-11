Лавров захотел объяснений от США

Lenta.ru

Россия надеется, что США предоставят объяснения задержания нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.

Лавров захотел объяснений от США
© Лента.Ru

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Я очень надеюсь, что США, несмотря на то, что они считают вправе вот такие операции проводить, все-таки из уважения к другим членам мирового сообщества как-то объяснят, на основании каких фактов они такие действия предпринимают», — отметил дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. На вопрос о том, что будет с находящейся на судне нефтью, Трамп ответил: «Думаю, мы ее сохраним».

В свою очередь, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выразила мнение, что настоящей целью США является кража или незаконное присвоение венесуэльской нефти.