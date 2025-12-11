Лавров сделал заявление о сроках окончания конфликта на Украине

Россия не тратит силы на установление сроков окончания конфликта на Украине.

Такое заявление российского МИД Сергей Лавров на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

«Что касается прогнозов о том, когда завершится украинский конфликт: конкретные сроки называют представители Европы, кто-то говорит до весны, кто-то говорит в течение 2026 года. Мы все-таки на это силы не тратим», — подчеркнул он.

Лавров напомнил, что у России есть конкретные задачи. Президент России Владимир Путин назвал обеспечение суверенитета и безопасности России ключевой целью.

Ранее депутат Верховной Рады Федор Вениславский сделал заявление о сроках окончания конфликта на Украине. Он отметил, что это может произойти в марте 2026 года или ранее.