Стала известна тактика Лаврова при раскрытии шпиона ЦРУ в Кремле

Глава МИД России Сергей Лавров сумел перехитрить ЦРУ и раскрыть американского шпиона, внедрившегося в структуру Кремля. О тактике российского дипломата в беседе с «Царьградом» рассказал член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ России Андрей Попов.

Он заявил, что Лавров является не только отличным политиком, но и человеком, знающим все тонкости работы разведки и спецслужб. Под его руководством и был выявлен и нейтрализован информатор США. Попов предположил, что министр иностранных дел России спровоцировал ЦРУ на эвакуацию своего шпиона.

«И было принято вот такое решение о том, что путем создания соответствующих условий и возможной утечки информации в ЦРУ, спровоцировать их на то, чтобы у них нервы не выдержали и они сами расшлепали своего шпиона», — пояснил подполковник ФСБ в запасе.

В 2019 году после встречи главы США Дональда Трампа с Лавровым Вашингтон принял решение об «эвакуации» из России своего информатора. Американский лидер «сболтнул лишнего» и таким образом дал наводку на собственного шпиона в Кремле. Предполагается, что речь идет об Олеге Смоленкове, которого уволили с должности в администрации российского президента.