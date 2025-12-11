Лавров назвал заявления Каллас по Украине явкой с повинной
Заявления западных "идеологов войны с Россией", в том числе главы дипслужбы ЕС Каи Каллас, касательно урегулирования украинского конфликта являются фактически явкой с повинной. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.
Министр обратил внимание на слова Каллас о том, что Украине не нужно очень быстрое урегулирование конфликта, а также на мартовское заявление экс-руководителя Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля о том, чтобы украинский конфликт продолжался еще несколько лет, пока страны Европы наращивают свой военный потенциал, готовясь к войне с Россией.
"Что из себя представляют идеологи войны с Россией, можно оценить по их аргументам для внутренней аудитории, потому что аргументы эти заключаются в том, что поддерживать киевский режим надо потому, что он воюет за европейские ценности, - отметил Лавров. - Ну, у нас говорят, что это фактически явка с повинной, поскольку означает, что в руководстве европейских стран поощряют узаконенный на Украине неонацизм, где на государственном уровне героизируются преступники, признанные таковыми решение Нюрнбергского трибунала, где внедряют расистские практики, где действует законодательный запрет русского языка и вообще всего русского, где идут гонения на русскую культуру, СМИ, православную церковь".