Заявления западных "идеологов войны с Россией", в том числе главы дипслужбы ЕС Каи Каллас, касательно урегулирования украинского конфликта являются фактически явкой с повинной. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

Министр обратил внимание на слова Каллас о том, что Украине не нужно очень быстрое урегулирование конфликта, а также на мартовское заявление экс-руководителя Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля о том, чтобы украинский конфликт продолжался еще несколько лет, пока страны Европы наращивают свой военный потенциал, готовясь к войне с Россией.