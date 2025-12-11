Лавров заявил об ожидании России итогов переговоров Зеленского с Европой и США

Россия ждет информации о том, чем закончатся переговоры президента Украины Владимира Зеленского с представителями Европы и администрацией американского лидера Дональда Трампа.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Мы до сих пор ждем информации о том, чем закончились или закончатся [эти] контакты», — сказал министр во время посольского круглого стола по тематике урегулирования конфликта на Украине.

Лавров добавил, что утечки в СМИ о контактах Зеленского с лидерами ЕС и США говорят о том, что Киев просит гарантии безопасности только для себя. В свою очередь Россия, как отметил министр, настаивает, чтобы в процессе мирного урегулирования на Украине были достигнуты договоренности, обеспечивающие прочный и устойчивый мир с гарантиями безопасности для всех сторон конфликта.

Министр также подчеркнул, что если информация в СМИ окажется правдой, то подход европейцев к урегулированию на Украине «не имеет никакой перспективы».

На этом же круглом столе Лавров сообщил, что Россия передала США дополнительные предложения о коллективных гарантиях безопасности в рамках урегулирования конфликта на Украине. При этом подробности этого предложения он раскрывать не стал.