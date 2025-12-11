Лавров пообещал ЕС неизбежный ответ на конфискацию активов РФ

Европейский союз должен понимать, что ему придется очень серьезно отвечать за конфискацию замороженных в Европе российских активов. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

© Сергей Бобылев/ТАСС

Как отметил министр, поддержка Европой киевского режима "включает в себя замышляемый грабеж путем конфискации суверенных активов РФ". Он обратил внимание на то, что при этом многие представители западных стран "предостерегают брюссельскую демократию от безумных и бездумных поступков". В качестве примера Лавров привел заявления премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, руководства Европейского банка реконструкции и развития, Международного валютного фонда.