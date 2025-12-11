Лавров сделал заявление о войне с Европой

Глава МИД РФ Сергей Лавров повторил тезис президента России Владимира Путина о том, что Россия не собирается воевать с Европой, но если Европа решит воевать, то Москва к этому уже готова.

Заявление прозвучало в ходе выступления министра на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуация вокруг Украины.

"Мы не вынашиваем никаких агрессивных планов в отношении ни членов НАТО, ни членов Евросоюза, готовы письменно, в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии", - приводит ТАСС слова министра.

Лавров добавил, что это должно быть сделать "на коллективной основе".

При этом он обратил внимание, что со стороны ряда европейских стран "царит откровенно милитаристский угар".