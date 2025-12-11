Европейские лидеры уже сейчас хотят «посеять зерна» нового конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине, трансляция его выступления велась на Rutube-канале МИД России.

«Европа хочет именно того, чтобы посеять уже сейчас зерна нового конфликта, и публично говорит, что она к нему готовится», — заявил он.

По словам Лаврова, целью президента Украины Владимира Зеленского и представителей европейских стран является «подрыв» мирных усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Он добавил, что российский лидер Владимир Путин обсуждал на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом 28 пунктов мирного плана и «понимания Анкориджа» в ходе диалога были подтверждены. Помимо этого, российская сторона наблюдает, как Зеленский «мечется» между Парижем, Лондоном, другими странами.