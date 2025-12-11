Лавров раскрыл главный итог встречи Путина и Уиткоффа

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече в Кремле устранили все недопонимания, возникшие между двумя странами за время паузы после саммита на Аляске.

© Lenta.ru

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Обе стороны — и российская, и американская — подтвердили взаимные понимания, достигнутые на Аляске. (...) Теперь здесь, в наших переговорах с американцами по украинской проблеме, я лично считаю, что недоразумения, недопонимания были устранены», — сказал он.

Министр отметил, что американская администрация демонстрирует заинтересованность в том, чтобы разобраться в сути конфликта на Украине.

Ранее Лавров заявил, что Москва приветствует искренние стремления президента США Дональда Трампа разрешить украинский конфликт, но отметил, что одного стремления для этого недостаточно. Россия настаивает на достижении договоренностей об устойчивом и долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных стран, подчеркнул глава российского МИД.