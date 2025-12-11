Лавров рассказал о дополнительных предложениях РФ, переданных США по Украине

Россия передала США дополнительные предложения о коллективных гарантиях безопасности в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Мы передали нашим американским коллегам дополнительные предложения, которые касались коллективных гарантий безопасности», — сказал глава российского МИД во время посольского круглого стола по тематике урегулирования украинского конфликта.

Лавров подчеркнул, что рассуждая о гарантиях безопасности, нельзя ограничиваться только Украиной. Однако подробности предложения, которое РФ направила США по этому вопросу, министр раскрывать не стал.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности РФ являются неотъемлемой составляющей в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

О том, что гарантии безопасности должны быть выработаны как для России, так и для Украины, также заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что если эти договоренности будут достигнуты, то Россия — пусть никто не сомневается — их будет уважать и исполнять в полном объеме.