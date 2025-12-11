Глава российского МИД Сергей Лавров назвал бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона «непричесанным политическим деятелем», обсуждая события конфликта на Украине.

Он отметил, что именно Джонсон, по его словам, сыграл ключевую негативную роль в срыве переговоров между Россией и Киевом, которые проходили в Белоруссии весной 2022 года, передает РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что Россия тогда согласилась на контакты с украинской стороной и был подготовлен проект мирного соглашения.

Министр заявил: «И этот диалог был прерван не по нашей вине. Здесь подрывную, не знаю, как еще назвать, очень неблагоприятную роль сыграло руководство Британии и лично тогдашний премьер Борис Джонсон, который в апреле 2022 года приказал Зеленскому отказаться от предложения, предложенного самим Киевом, и уже парафированного плана урегулирования, и сказал, что украинцы должны воевать до последнего».

По словам Лаврова, мотив Джонсона и британских властей заключался в надежде на масштабное ухудшение экономической ситуации в России. Министр убежден, что исключительно из-за этой позиции соглашение сорвалось, и конфликт на Украине продолжился.

В ноябре бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что предложенный США план украинского урегулирования «предусматривает военную кастрацию Украины».

В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация в Financial Times о переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепа Марко Рубио была направлена на срыв переговоров по Украине.