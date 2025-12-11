Лавров высказался о выживании Зеленского

Lenta.ruиещё 4

Затягивание конфликта на Украине стало вопросом выживания украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

© РИА Новости

Глава внешнеполитического ведомства РФ объяснил это коррупционным скандалом, разразившимся на Украине осенью. Его участниками стали приближенные Зеленского, он также появлялся в собранных по соответствующему делу материалах.

«Сейчас появился новый момент лично для Зеленского. На Украине разразился коррупционный скандал, и в свете этого затягивание конфликта, похоже, стало для Зеленского вопросом политического, а может быть, и физического выживания», — уточнил Лавров.