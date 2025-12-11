Затягивание конфликта на Украине стало вопросом выживания украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства РФ объяснил это коррупционным скандалом, разразившимся на Украине осенью. Его участниками стали приближенные Зеленского, он также появлялся в собранных по соответствующему делу материалах.