Потери украинской армии в ходе конфликта с Россией превысили 1 млн человек.

Об этом в ходе посольского «круглого стола» заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Людские потери Вооружённых сил Украины, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и продолжают расти», — цитирует его РИА Новости.

Россия «махнула» главным козырем: Украине грозит потеря сразу двух крупных городов

В статье немецкой газеты Bild говорится, что освобождение российскими войсками Красноармейска стало очередным болезненным поражением для Украины и свидетельствует о неспособности ВСУ остановить продвижение России.