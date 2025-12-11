Лавров оценил искренность Трампа в решении украинского кризиса

Президент США Дональд Трамп искренне хочет добиться мирного урегулирования военного конфликта России и Украины политико-дипломатическими инструментами. Об этом в четверг, 11 декабря, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, российская сторона приветствует это стремление американского лидера. Однако министр добавил, что одного желания здесь недостаточно.

— Мы настаиваем на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных стран, — передает слова Лаврова РИА Новости.

По данным СМИ, Дональд Трамп дал своему коллеге с Украины Владимиру Зеленскому «дни» для ответа на предложение Вашингтона по урегулированию конфликта Москвы и Киева.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп может отказаться от усилий по урегулированию конфликта на Украине, если решит, что мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно.

Зеленский ранее заявил, что план Вашингтона по мирному урегулированию был сокращен с 28 до 20 пунктов. По словам главы государства, американская сторона намерена найти компромиссы, но украинцы не готовы обсуждать сдачу территорий.