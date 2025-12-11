Захарова пригрозила Польше

Захарова: Арест археолога Бутягина в Польше не останется без последствий

Представители российского посольства в Варшаве навестили российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские власти. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время пресс-конференции.

Как уточнила Захарова, дипломаты поддерживают контакт с адвокатом Бутягина, который намерен оспорить постановление польского суда о предварительном заключении под стражу.

Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в «уничтожении культурного наследия» на территории Российской Федерации», — заявила Захарова.

Она назвала действия польских правоохранительных органов как «политически мотивированную акцию», и предупредила, что она не останется без ответа.

Александр Бутягин является руководителем сектора античной археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа, а также секретарем Археологической комиссии этого музея. Он длительное время возглавляет археологические экспедиции на месте древнего поселения Мирмекий, расположенного в районе Керчи. Согласно информации радио RFM, ученый был задержан в Варшаве на 40 суток по запросу Украины в связи с «незаконными археологическими изысканиями в Крыму».

