Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев при международном общественном движении «Другая Украина» Олег Бондаренко призвал президента Украины Владимира Зеленского оставить Крым в покое. Об этом сообщает РИА Новости.

Бондаренко уточнил, что Крым не является просто землей, Крым — это люди.

«Люди, которые вернулись на свою историческую Родину в Россию и навсегда связали с ней свое будущее. Так что Зеленскому пора оставить Крым в покое, перестать спекулировать его российским статусом, раз и навсегда признав исторический выбор крымчан, сделанный в 2014 году», — отметил общественник.

Бондаренко добавил, что Крым в составе России развивается стремительно, в то время как у Украины, как страны, нет будущего, так как это «лишь территория под внешним управлением».

Зеленский раскрыл, что сказал на первой встрече с Путиным про Крым

11 декабря депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко заявил, что Зеленский сделал уже давно для всех очевидное заявление о невозможности вернуть Крым под контроль Киева.

Депутат подчеркнул, что, пытаясь удержать власть, Зеленский делает заявление о Крыме, суть которого для всех уже давно очевидна для всех уже давно. Прежние воинственные заявления украинского президента и его окружения о полуострове и границах 1991 года были лишь удобным способом годами одурачивать своих избирателей.