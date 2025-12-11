В МИД прокомментировали атаку БПЛА на Москву

Ночная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву является выпадом президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«То, что это символичный выпад диктатуры Зеленского для западников, нисколько не отменяет опасность боеприпасов, направленных противником по гражданским объектам и мирным людям российских регионов», — заявил дипломат.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в ночь на 11 декабря на подлете к столице были уничтожены 30 беспилотников. Информации о пострадавших и разрушениях не было.

Уточняется, что в это время более сотни рейсов были отменены и задержаны в аэропортах Москвы.