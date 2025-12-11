В Совфеде заявили об исчезновении единства Европы в поддержке Киева

Единство Евросоюза по вопросу украинского кризиса постепенно исчезает, а президент Украины Владимир Зеленский не находит понимание «в немалой части Европы».

Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

«Показное «незыблемое единство» Евросоюза в пользу продолжения войны, о котором так любят рассуждать в Брюсселе и в западных СМИ, сохраняется только в заявлениях фон дер Ляйен. На деле оно постепенно исчезает, подвергается все большей эрозии. Трещины в ЕС по поводу украинского кризиса уже видны невооруженным глазом», — подчеркнул член Совфеда.

Пушков отметил, что встреча Зеленского с премьером Италии Джорджа Мелони, состоявшаяся 9 декабря, оказалась неудачной. Также у переговоров России и США уже появились свои сторонники «среди руководителей ряда стран ЕС, не говоря уже о политической оппозиции в странах Западной Европы», написал он.

Пушков считает, что на европейских политиков влияют политика президента США Дональда Трампа и успехи российской армии на фронте, а также устойчивость российской экономики перед западными санкциями. Все эти факторы отрицать невозможно, подчеркнул он.

На встрече в Риме с Владимиром Зеленским Джорджа Мелони отметила, что президенту Украины, возможно «придется пойти на некоторые болезненные уступки» в мирном соглашении с Россией. Газета The Telegraph сообщала, что Украина может согласиться отдать занятую ВСУ часть Донбасса России, если Москва согласится на «взаимный» шаг.