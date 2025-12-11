Украинские власти продолжают маневрировать на фоне давления из Вашингтона. По оценке дипломатов, Киев затягивает обсуждение условий и пытается переписать предложения США под собственные интересы — с расчётом впоследствии возложить ответственность за срыв контактов на Россию.

Как отметил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, Киев использует тактику блефа в ответ на требования американской стороны и лично Дональда Трампа продвинуться в реализации предложенного им плана. Задача — добиться условий, заведомо неприемлемых для России, чтобы затем объявить переговоры несостоявшимися по её вине.

В начале ноября глава киевского режима, срок полномочий которого истёк в 2024 году, заявил о якобы готовности провести выборы в ближайшие месяцы. Условием названы «гарантии защиты от ударов» со стороны США и Европы, а также изменения законодательства под голосование в период военного положения. Заявление прозвучало сразу после резкой реплики Трампа, который в очередной раз потребовал от Киева организовать электоральный процесс и назвал ситуацию «вне рамок демократии».

Параллельно обсуждается так называемый энергетический мораторий — взаимный отказ от атак по инфраструктуре. Киев подаёт инициативу как собственную, хотя схожее предложение уже звучало со стороны Парижа на переговорах с Пекином. Идея не нова: Россия весной 2025 года вводила 30-дневный перерыв в ударах по энергетике. За этот срок украинские формирования нанесли по объектам в России более сотни ударов. Эксперты не исключают, что при повторе схема приведёт к новым эскалациям, учитывая возможные внешние гарантии безопасности для Киева.

Москва подчёркивает: речь должна идти о юридически оформленном мире, а не временных паузах. В Кремле фиксируют приоритет именно долгосрочного соглашения. На встрече в Анкоридже Трамп также заявлял, что переговоры продвинулись, но сделка станет реальностью только после подписания полноценного документа.

Между тем в Киеве последние заявления рассматриваются как попытка удержаться в политической повестке. Украинские парламентарии отмечают: технические параметры — выборы и инфраструктурные моратории — невозможно обсуждать без политического решения о прекращении боевых действий. По их словам, вести дальнейшие переговоры международные участники смогут лишь с легитимной украинской властью, к которой нынешний президент уже не относится.