Киев выдвигает заведомо неприемлемые для России условия, чтобы впоследствии обвинить Москву в срыве переговорного процесса. Об этом «Известиям» заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«В данном случае мне кажется, что это больше похоже на затяжку времени и такой карточный блеф... Киев хочет максимально переписать те условия, которые предлагаются со стороны Трампа. И, по сути дела, он стремится добиться неприемлемых для России условий, чтобы следующим шагом было просто обвинение её в срыве переговоров — это главная задача», — отметил дипломат.

Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли в 2024 году, ранее заявил о готовности провести выборы в течение 60—90 дней, но при условии обеспечения безопасности силами США и европейских партнёров. Депутат Верховной рады Артём Дмитрук считает, что эти слова не стоит воспринимать всерьёз.

«Для Зеленского сегодня любые заявления — это исключительно пиар-шаги, попытка удержаться в публичном поле и создать иллюзию своей политической субъектности», — сказал депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отсутствие выборов на Украине заставляет задавать вопросы о демократичности этой страны.