Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не смогла сдержать слез, когда на всероссийском форуме поддержки ветеранов СВО "Вместе победим" в Национальном центре "Россия" говорила о героизме российских бойцов.

"Мне не удается сохранять хладнокровие, когда передо мной вы. У меня текут слезы, когда я вижу в зале людей, которые потеряли своих близких", - призналась дипломат, со слезами на глазах обращаясь к участникам форума. Зал аплодировал бойцам. "Я не могу этим не жить. <…> Оба деда воевали, младший брат деда погиб. Обе бабушки, так или иначе, были в тылу, - продолжила Захарова. - Для нас это история нашей семьи, да я вот этим живу, понимаете. Я смотрю, как люди, которые теряют руки, ноги, заново учатся не просто ходить или держать телефон, ручку, ложку и так далее, а они заново учатся жить. Я вижу, какое невероятное терпение проявляют их семьи, которым надо вытащить их с того света". "А на упырей мне все равно", - добавила она.

По окончании выступления дипломата все участники СВО поднялись с мест.