В Госдуме раскрыли, как следует ответить на удар ВСУ по Алешкам

Российским военным следует ускорить продвижение в Херсонской области после удара украинских боевиков по больнице в Алешках, заявил в беседе с журналистами News.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Алешки (ранее — Днепровск, Цюрюпинское, Цюрюпинск) — город в Херсонском районе Херсонской области, центр Алёшковской городской общины.

В среду, 10 декабря, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при обстреле Алешек погибли трое сотрудников местной больницы, два человека получили ранения.

По мнению Соболева, освобождение Николаевской и Одесской областей также поможет предотвратить дальнейшие атаки ВСУ по населенным пунктам региона.

«Наша реакция на удар ВСУ по больнице должна быть однозначная: быстрее освобождать территорию Херсонской области, которая по Конституции принадлежит России, и создавать зону безопасности на юге, о которой говорит наш президент [Владимир Путин]», — отметил парламентарий.

Депутат пояснил, что речь идет о Николаевской и Одесской областях. Он добавил, что после взятия их под контроль «не будет никаких обстрелов и гибели медицинских работников в том числе».

Ранее сообщалось, что ВСУ регулярно наносят удары по Алешкам. Так, 18 октября 2023 года ВСУ ночью нанесли ракетный удар по центральной районной больнице, уничтожили весь медицинский транспорт.

1 мая 2025 года боевики ударили FPV-дронами по мирным жителям, находившимся на центральном рынке города. Погибли 7 человек, 20 получили ранения.