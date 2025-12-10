Мединский сравнил еврочиновников с бездумными андроидами

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что европейские политики «похожи на андроидов». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом Мединский прокомментировал выступление главы МИД Финляндии Элины Валтонен, которая заявила, что за последние 100 лет Россия напала на 19 соседей, а на нее за это время не напал никто. По словам Мединского, такими заявлениями европейские политики напоминают «андроидов с чипом на затылке».

«Нет, это даже не «методичка». Мне кажется они андроиды, несущие запись. Где-то на затылке у них вставляется крошечный чип (раньше, говорят, была масленка, туда подливали машинное масло). Такие small & charming железные дровосеки, у которых нет ни сердца, ни ума», — написал он.

Ранее слова Валтонен прокомментировала представитель российского МИД Мария Захарова.