О чем говорят в Госдуме сегодня: рост зарплат и решение спора о квартире Долиной

Депутаты сочли «сомнительной» инициативу о запрете продажи энергетиков в продуктовых магазинах, высказались о росте зарплат и предложили вариант разрешения ситуации с квартирой певицы Ларисы Долиной. О чем говорят в Госдуме 10 декабря — в материале «Рамблера».

Запрет продажи энергетиков в продуктовых магазинах

Инициатива о запрете продажи энергетических напитков в продуктовых магазинах вызывает сомнения, так как лишь «добавит проблем» жителям России. Об этом заявил News.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Нужно будет отдельно ходить в аптеки ради одного напитка. Женщинам придется доказывать, беременные они или нет, чтобы этот энергетик купить. Думаю, это излишне и не нужно», — считает Куринный.

Блокировка Roblox

Депутат Государственной думы Татьяна Буцкая после скандалов с блокировкой Roblox выступила с предложением внедрить предварительную оценку компьютерных игр с помощью искусственного интеллекта. Ее слова приводит Life.ru.

По ее мнению, игры надо оценивать до того, как они «попадут в телефоны детей», чтобы избежать ситуации, которая получилась с Roblox.

«Лучше, когда изначально нет возможности ребенку даже найти какую-то плохую игру. Тогда и нам запрещать ничего не придется», — констатировала парламентарий.

Рост зарплат ради пенсий

Для роста пенсий в России должны расти и зарплаты, поэтому экономика страны нацелена на высокий уровень оплаты труда. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила член комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат отметила, что именно из отчислений работающих россиян «обеспечивается 43 млн пенсионеров».

«Чтобы у них росли пенсии, у нас должны расти зарплаты. А мы постепенно в России переходим именно к высоким зарплатам, к экономике высоких зарплат», — заверила она.

Решение спора о квартире Долиной

Наиболее «привлекательной» развязкой истории со спорной недвижимостью может стать покупка певицей Ларисой Долиной квартиры, которая устроит покупательницу Полину Лурье. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, в рамках мирового соглашения продавец может взять на себя обязательство приобрести покупателю другую квартиру.

«В истории с Долиной и Лурье такая развязка выглядит привлекательной для самих участниц спора: покупатель получает жилье, продавец снимает общественное давление, суд закрывает дело», — пояснил Гаврилов.

Снижение возраста принятия присяги для иностранцев

Патриотизм нужно прививать с юного возраста и принятие присяги иностранцами с 14 лет поможет в этом. Такое мнение высказал News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Парламентарий отметил, что подтверждение верности РФ станет важным воспитательным элементом для подростков, которые выросли в другой стране.