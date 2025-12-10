Глава РФПИ Дмитриев назвал Трампа «папочкой»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в среду, 10 декабря, назвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «папочкой». Соответствующий комментарий появился от его имени в социальной сети X.

Таким образом он отреагировал на то, что американский лидер стал самым влиятельным человеком в Европе по версии издания Politico.

— The Daddy («папочка» — прим. «ВМ»), — написал Дмитриев под соответствующим постом.

До этого глава РФПИ заявил, что крупнейшие дипломаты Евросоюза в панике. Он опубликовал опрос с вариантами действий, предложенными главой МИД Польши Радославом Сикорским, среди которых капитуляция или попытка «сделать Европу снова великой».

Дмитриев также иронично отреагировал на отставку руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, назвав того «Али-Бабой».

3 декабря Кирилл Дмитриев показал Грановитую палату Кремля зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру и представителю главы Белого дома Стиву Уиткоффу. На опубликованном в Сети фото видно, как Дмитриев что-то оживленно объясняет членам американской делегации.