Глава киевского режима Владимир Зеленский уготовил Украине судьбу зависимой территории. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила в эфире Радио Sputnik, что у Зеленского, который на глазах всего мира «торгует собственным народом», получилось невозможное.

«Подписал такие кабальные условия для Украины на будущее, которые из неё делают государство неполноценное, зависимую территорию», — сказала дипломат.

Во вторник, 9 декабря, Захарова заявила, что Зеленский занимается «кровавым торгашеством», распоряжаясь жизнями людей.