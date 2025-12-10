Путин прилетит в Индонезию с визитом

Президент России Владимир Путин пообещал посетить Индонезию с визитом.

Об этом российский лидер заявил в ходе переговоров с коллегой из азиатского государства Прабово Субианто, сообщает пресс-служба Кремля.

«Не только же в Индию вам летать!», — ответил президент РФ на приглашение.

Встреча глав государств проходит в представительском кабинете президента России в Кремле. На ней присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента России Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра обороны Василий Осьмаков, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, а также глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Президенты планируют обсудить вопросы развития российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальную международную и региональную тематику.

В начале декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит президента Индонезии Субианто в столицу в декабре будет «сугубо рабочим, для сверки часов с учетом углубляющегося сотрудничества между двумя странами, а также с учетом развития международной ситуации во всех регионах мира».