Вассерман рассказал, пойдет ли Европа войной на Россию

Европейские чиновники с завидной регулярностью делают заявления о том, что считают Россию прямой угрозой. При этом отмечается, что страны ЕС уже начали активно готовятся к прямому боевому столкновению с нашей страной.

О том, осмелится ли Европа пойти войной на Россию, «МК» рассказал именитый эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

- Конечно, среди нынешнего европейского руководства чертова уйма отморозков, - говорит Вассерман. – Причем, не потому, что они какие-то очень уж борзые, а потому что много десятилетий - безнаказанные. В Европе сейчас выстроена политическая система таким образом, что ответственность за результаты деятельности политиков очень невелика и крайне редко наступает. Поэтому большая часть этих людей просто не понимает, насколько катастрофическими могут быть результаты их же собственной деятельности.

- Но все-таки, насколько я могу судить, в крупных армиях Европы еще сохранились военачальники, понимающие, что такое боевые действия, - продолжает Анатолий Александрович. - Особенно во Франции, имеющей очень богатый и очень болезненный опыт распада своей колониальной империи. Она по сути распалась, потому что французских солдат в разных частях мира очень серьезно и тщательно били местные жители. И военные начальники Европы еще понимают, что война - это игра, где выигрыш не гарантирован.