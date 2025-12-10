Вассерман рассказал, пойдет ли Европа войной на Россию
Европейские чиновники с завидной регулярностью делают заявления о том, что считают Россию прямой угрозой. При этом отмечается, что страны ЕС уже начали активно готовятся к прямому боевому столкновению с нашей страной.
О том, осмелится ли Европа пойти войной на Россию, «МК» рассказал именитый эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
- Конечно, среди нынешнего европейского руководства чертова уйма отморозков, - говорит Вассерман. – Причем, не потому, что они какие-то очень уж борзые, а потому что много десятилетий - безнаказанные. В Европе сейчас выстроена политическая система таким образом, что ответственность за результаты деятельности политиков очень невелика и крайне редко наступает. Поэтому большая часть этих людей просто не понимает, насколько катастрофическими могут быть результаты их же собственной деятельности.
- Но все-таки, насколько я могу судить, в крупных армиях Европы еще сохранились военачальники, понимающие, что такое боевые действия, - продолжает Анатолий Александрович. - Особенно во Франции, имеющей очень богатый и очень болезненный опыт распада своей колониальной империи. Она по сути распалась, потому что французских солдат в разных частях мира очень серьезно и тщательно били местные жители. И военные начальники Европы еще понимают, что война - это игра, где выигрыш не гарантирован.
- Поэтому, я очень надеюсь, что они ограничатся громкими словами и воздержатся от громких дел, - говорит эрудит. - А на случай громких дел я с большим интересом думаю, есть ли хотя бы теоретические шансы не уничтожить Лувр, Британский музей и еще несколько сокровищниц культуры. И потом я очень радуюсь сведениям о переводе этих самых культурных сокровищниц в цифровой формат. Цифровые копии дублируются по всему миру. И если, скажем, придется не словом, а делом объяснять Макрону и Стармеру, что они не правы, то по крайней мере то, что Британия и Франция накопили многовековым ограблением всего мира, будет по-прежнему доступно для изучения. А, может, еще и будет воссоздано по цифровым копиям.