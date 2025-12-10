Президент России Владимир Путин 11-12 декабря посетит столицу Туркменистана Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в Кремле.

— 11–12 декабря Владимир Путин посетит Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, — говорится в материале.

Российский лидер проведет там ряд двусторонних встреч с главами зарубежных государств, передает сайт Кремля.

9 мая текущего года президент Туркмении Сердар Бердымухамедов посетил российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. В 2024 году туркменский лидер также посещал Москву накануне 9 Мая. Он участвовал в торжествах, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тогда Сердар Бердымухамедов находился на мероприятиях в статусе почетного гостя.

5 декабря Путин в рамках государственного визита в Индию приехал в президентский дворец в Дели. Встретить российского лидера вышли президент Индии Дроупади Мурму и премьер-министр страны Нарендра Моди.