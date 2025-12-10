«Неприятно и горько»: Москалькова осадила критиков Алаудинова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с эмоциональным и жестким заявлением в защиту заместителя начальника Главного военно-политического управления Минобороны, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. По словам омбудсмена, развернувшаяся в социальных сетях кампания против боевого генерала перешла границы допустимого и напоминает предательство в условиях военного времени.

© Московский Комсомолец

Москалькова охарактеризовала происходящее как целенаправленную травлю, которую подогревают известные лидеры мнений, и призвала прекратить нападки на офицера, чьи заслуги перед страной неоспоримы.

«Неприятно и горько наблюдать волну критики, развернувшуюся в соцсетях против Героя России, боевого генерала Апти Алаудинова. Негативные высказывания "медийных" персон в адрес Апти Ароновича не просто раскачивают общественность в условиях, когда она должна сплотиться в борьбе с противником, а буквально бьют в спину настоящему патриоту и Защитнику Отечества. Незаслуженно и несправедливо», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

В своем обращении омбудсмен особо отметила роль подразделений «Ахмат» в ключевых событиях на фронте. В частности, она упомянула участие бойцов Алаудинова в знаменитой операции «Труба», которая привела к освобождению населенного пункта Суджа от украинских формирований. Москалькова подчеркнула, что генерал с первых дней находится на передовой, не жалея здоровья, а их совместная работа помогла множеству семей военнослужащих.

Резкая реакция правозащитницы стала ответом на серию публикаций ряда военкоров и блогеров, которые в последнее время подвергали критике медийную активность Алаудинова.