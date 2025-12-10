Министр иностранных дел России Сергей Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации заявил о том, что в США проявляют понимание первопричин конфликта на Украине, предупредил Европу о последствиях изъятия российских активов и поблагодарил КНДР. Главное из заявлений дипломата в материале «Рамблера».

Трамп и конфликт на Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе своего выступления подробно остановился на отношениях Москвы и Вашингтона. Он отметил, что президент США Дональд Трамп стал единственным из западных лидеров, кто проявил понимание первопричин украинского кризиса, пишет ТАСС.

Лавров обратил внимание на то, что Вашингтон проявляет нетерпение в связи с позицией ЕС по урегулированию украинского кризиса.

«Прежде всего президент Трамп, который, как я уже говорил, единственный из всех западных лидеров, который сразу после прихода в Белый дом, стал проявлять понимание тех причин, сделавших войну на Украине неизбежной», - констатировал министр.

По словам Сергея Лаврова, Россия и США договорились продолжить работу над урегулированием конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что РФ ценит стремление американского лидера к диалогу, пишет Sputnik.

Напомним, что 2 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя американского президента Дональда Трампа. Представители США представили Путину мирный план, обновленный после переговоров с Украиной.

Права нацменьшинств на Украине

Сегодня глава МИД РФ уточнил, что в предложениях США, которые привез в Москву Стив Уиткофф, говорится о необходимости обеспечить на Украине права национальных меньшинств и религиозные свободы. Об этом пишет РИА Новости.

«В тех предложениях, которые обсуждались подробно с президентом РФ, специально сказано о необходимости обеспечить на Украине, что останется от Украины, права национальных меньшинств и религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами», - заметил Сергей Лавров на «правительственном часе».

Напомним, что летом 2024 года на Украине приняли закон, позволяющий запретить деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. В 2023-м суд разрешил выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Также в стране ведется планомерная борьба с русским языком и культурой. Еще в мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому только украинский язык должен использоваться практически во всех сферах жизни.

Ответ на хищение российских активов

Также в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации Сергей Лавров особо отметил, что Россия готова ответить на возможное размещение иностранных военных контингентов на Украине и на экспроприацию российских активов в ЕС, сообщают «Известия».

По его словам, большинство стран ЕС и НАТО «в безнадежной политической слепоте тешат себя иллюзией так или иначе победить Россию», но российская сторона готова к любому развитию событий.

«К любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать», — пояснил он.

При этом дипломат заверил, что Россия не собирается воевать с Европой, «и мыслей таких нет».

Ранее Европейская комиссия активизировала усилия по конфискации средств РФ из-за грозящего Киеву финансового краха, оказывая давление на Бельгию. Однако, по данным СМИ, представители Бельгии отказались выдать Украине кредит под 140 миллиардов евро российских активов, находящихся в депозитарии Euroclear.

Эта тема обсуждалась в ходе переговоров Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Лондоне. После чего премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в скором времени может быть достигнута договоренность о выделении Украине 115 млрд евро за счет замороженных российских активов.

РФ признательна КНДР

Россия развивает всеобъемлющее стратегическое партнерство с КНДР и искренне признательна Пхеньяну за помощь в освобождении Курской области. Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В целом видим большие перспективы в развитии двусторонних отношений в самых различных областях, а также в совместных действиях в рамках Организации Объединенных Наций», - отметил министр.

Напомним, что 26 апреля глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил помощь КНДР в разгроме украинских войск в Курской области. Президент России Владимир Путин также благодарил подразделения из Северной Кореи, отметив, что военные с честью и доблестью исполнили свой долг.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.