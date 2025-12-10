В России ответили на заявление Зеленского об энергетическом перемирии

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к энергетическому перемирию — это попытка уйти от главного решения, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский заявил, что республика поддержит энергетическое перемирие, если на это согласится Россия.

«Мы уже объявляли перемирие. По предложению [президента США Дональда] Трампа это было сделано, и [российский лидер Владимир] Путин мгновенно отреагировал. 30 дней Россия соблюдала эти условия, в то время как Украина ни дня их не соблюдала. Сегодняшнее заявление [Зеленского] — это конечно хорошо, но надо глобально смотреть. Это, на мой взгляд, попытка уйти от главного решения, а Зеленского сейчас додавливают», — прокомментировал депутат.

Военный блогер Юрий Подоляка писал, что Зеленский решил согласиться на энергетическое перемирие только на фоне тяжелой ситуации с энергетикой в республике.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказывал, что энергосистема Украины находится в критическом состоянии: электростанции разрушены, не справляются с нагрузкой, которая возрастает по мере падения температуры.