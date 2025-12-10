Европейский политический ландшафт стремительно теряет черты самостоятельности. Вместо живых дискуссий и выработки собственных позиций страны Западной Европы всё чаще синхронно озвучивают спущенные сверху тезисы. Такое мнение в эфире радио Sputnik озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

© Московский Комсомолец

По её оценке, это уже не классическая дипломатическая координация, а жёсткое администрирование. Суверенитет национальных правительств, по мнению дипломата, уступил место единому шаблону.

Захарова не скрывает скепсиса в отношении качества современного европейского политикума и механизмов принятия решений.

«К сожалению, в подавляющем большинстве стран Западной Европы к власти приводят неучей и бездарей. Им раздают методички. По электронной ли почте, по факсу ли, не знаю, голубиной почтой, азбукой Морзе отстукивают им туда то, что нужно заявить. И это не совместное заявление», — заявила дипломат.

Такой подход, по её словам, кардинально отличается от подлинной дипломатической работы. Настоящее совместное заявление — это результат сложных переговоров, компромиссов и экспертного анализа, а не просто рассылка готовых текстов для бездумного повторения.

Захарова пояснила ключевое различие между формальной отпиской и реальной совместной позицией. В нормальной дипломатической практике процесс выглядит иначе. Так, сначала в обсуждение вовлекаются министры иностранных дел и профильные эксперты, далее происходит живой диалог с учётом разных точек зрения, потом в первоначальные проекты вносятся правки и корректировки, а в конце итоговый документ становится плодом коллективных усилий.

По словам Захаровой, то, что наблюдается сегодня, не имеет к этому процессу никакого отношения.