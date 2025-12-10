Шойгу: Россия ждет ответа от США по новому договору СНВ

Россия ждет ответа от США на предложения Владимира Путина по поводу Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает уже через три месяца. Об этом секретарь Совбеза России Сергей Шойгу рассказал российским журналистам в Ханое, подводя итоги своего рабочего визита во Вьетнам.

"У нас остается меньше ста дней до завершения соглашения о СНВ. Предложения, сделанные Владимиром Путиным, у них на столе, мы, конечно, ждем ответа. Те предложения, которые есть, дают возможность все-таки остановить это разрушительное движение, которое есть", - заявил Шойгу.

По его мнению, эти идеи особенно важны сейчас, когда общая архитектура безопасности в целом в мире постепенно даже не разлагается, а разрушается.

В качестве примера он привел отказ от соглашения о размещении ракет средней и меньшей дальности, который оказывает влияние на безопасность во всем мире.

Он также обратил внимание на то, что сейчас в Азиатско-Тихоокеанском регионе появляются объединения, которые по структуре и целям напоминают НАТО и несут риски для России.

"Мы видим появление так называемых структур малой геометрии, или малых форм, по-разному их можно называть, - но это такие зародыши НАТО на Востоке. При этом они продолжают свое развитие в направлении ухудшения ситуации, появления дополнительных угроз, в том числе и нашей стране, и в целом АСЕАН", - подчеркнул Шойгу в разговоре с журналистами.

Обо всем этом Сергей Шойгу говорил и во время переговоров с высшим руководством Вьетнама - генеральным секретарем Компартии Вьетнама То Ламом и премьер-министром страны Фам Минь Тинем.

"Хотел бы передать наилучшие пожелания и горячий дружеский привет от президента России", - сказал Шойгу на встрече с То Ламом.

Генсек ЦК Компартии Вьетнама также попросил передать главе Российского государства пожелания наивысшего благополучия.

"Отдельно хотел поделиться с вами некоторыми вопросами, которые очень активно обсуждаются у нас после Аляски", - обратился Шойгу к То Ламу.

В АСЕАН появляются объединения, которые по структуре и целям напоминают НАТО и несут угрозу РФ

Шойгу поблагодарил генсека ЦК Компартии Вьетнама за участие его лично в торжествах на День Победы в Москве, а также парадного расчета вьетнамской армии. По его словам, для нас важно сохранение исторической памяти, отношений с друзьями, с которыми они складывались на протяжении многих и многих десятилетий. На встрече с министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом, секретарь Совбеза России заявил, что в современных непростых международных условиях укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом остается в числе приоритетных направлений российской внешней политики.

"Настроены на продвижение взаимодействия по широкому спектру направлений, включая военное и военно-техническое сотрудничество", - подчеркнул Шойгу.

Он также передал министру национальной обороны Вьетнама привет и наилучшие пожелания от Владимира Путина, подчеркнув, что Россию и Вьетнам "связывают отношения подлинной дружбы и боевого братства".

Во время переговоров с вьетнамскими коллегами российская делегация, по словам Шойгу, поделилась тем опытом, который был приобретен в ходе специальной военной операции. Речь в том числе шла об информационном противостоянии, а также бесценном опыте противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов.

Уже в среду вечером Сергей Шойгу во главе межведомственной российской делегации прилетел в Лаос, где запланированы встречи с руководством страны и силового блока.