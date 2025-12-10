Песков оценил заявление Зеленского о готовности к выборам на Украине

В Кремле не обсуждали с Белым домом утверждение президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести выборы в стране.

Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Заявление достаточно новое. Это то, о чем давно говорил президент России Владимир Путин", - сказал Песков.

"Это то, о чем совсем недавно говорил президент США Дональд Трамп", - напомнил он.

"Посмотрим, как будут развиваться события в этом направлении", - заключил представитель Кремля.

Зеленский ответил на слова Трампа о выборах

Напомним, что Зеленский заявил о готовности к выборам в течение 60-90 дней и попросил Запад обеспечить безопасность. При этом он назвал несколько вопросов - как провести выборы под обстрелами, как будут голосовать военные и какова будет законодательная основа для легитимности этого процесса.