Европа искусственно сдерживает процесс мирного урегулирования по Украине и всячески науськивает Зеленского, чтобы он продолжал воевать с Россией до последнего украинца. С таким заявлением выступил Сергей Лавров на заседании Совфеда в среду. Глава российской дипломатии подчеркнул: Россия не собирается воевать с Европой – «и мыслей таких нет».

Однако из-за политики ЕС в плане мирных процессов «тенденция пока неизменна».

– Запад не един, – констатировал глава МИД России и обратил внимание сенаторов на одно из последних интервью Дональда Трампа, в котором тот «принципиально осудил действия Европы по искусственному сдерживанию договоренностей, которые вполне могли бы быть достигнуты по украинскому урегулированию, обеспечивая ликвидацию первопричин, которые являются главным препятствием на этом пути».

Однако Европа, как отметил Сергей Лавров, искусственно сдерживает мирный процесс и пытается «всячески науськивать так называемого украинского руководителя», чтобы Киев продолжал воевать с Россией до последнего украинца.

– Правда, не хватает денег, – язвительно заметил министр и добавил, что на идеологическую заряженность теперь влияет финансовый вопрос, поскольку, кроме как ограбить Россию и забрать в нарушение всех норм международного и коммерческого права наши активы, иных источников финансирования конфликта на Украине у ЕС не осталось. При этом все больше оппозиционных политиков в Европе признают бессмысленность и бесперспективность продолжения противостояния с Россией и накачки Киева деньгами и оружием.

– Европе застит глаза желание нанести России стратегическое поражение. Они себе представить не могут, и некоторые даже в интервью признаются, что не мыслят ситуацию, когда придется проглотить поражение их ставленника, – резюмировал Лавров.

При этом Москва не намерена воевать с Европой, в очередной раз подчеркнул глава российской дипломатии и напомнил, что об этом же неоднократно говорил и Владимир Путин. У России «и мыслей таких нет», заявил Сергей Лавров.